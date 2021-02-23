УЕФА отменил чемпионат Европы для игроков до 19 лет

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме мужского турнира отменен и Евро среди девушек. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.

«В текущем сезоне не могут состояться соревнования, но в нынешних условиях здоровье и безопасность молодых спортсменов должны быть в приоритете», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет должен был пройти в Румынии с 30 июня по 13 июля, среди девушек — в Белоруссии с 21 июля по 2 августа.

В 2020 году из-за коронавируса взрослый чемпионат Европы среди мужчин был перенесен на лето 2021 года. Он должен пройти в 12 городах с 11 июня по 11 июля.