Сборная России отреагировала на отмену Евро-2020

Сборная России по футболу отреагировала на отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

«Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте», — подчеркнула пресс-служба сборной. В команде пообещали, что большой футбол обязательно вернется.

О том, что чемпионат Европы не состоится летом 2020 года, было объявлено ранее, 17 марта. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Также сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может потребовать у клубов и лиг компенсацию размером в 300 миллионов евро за перенос чемпионата на 2021 год.

Из-за угрозы распространения коронавируса были отменены ближайшие матчи сборной России: против Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта). Кроме того, национальная команда в ближайший месяц не будет проводить сборы.

Во всем мире коронавирусом заразились 185,1 тысячи человек, более 7,3 тысячи умерли, а 80,2 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!