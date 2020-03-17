Матчи сборной России по футболу отменены из-за коронавируса

Сборная России по футболу не будет проводить матчи с командами Молдавии и Швеции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Пятого канала».

Товарищеские матчи были запланированы на 28 марта (игра со Швецией) и 31 марта — против Молдавии. Кроме того, национальная команда в ближайший месяц не будет проводить сборы.

Ранее 17 марта стало известно, что на фоне пандемии коронавируса перенесен чемпионат Европы. В соответствии с решением Союза европейских футбольных ассоциаций первенство пройдет летом 2021 года.

Российский футбольный союз уже приостановил проведение турниров под своей эгидой. Мера коснулась элиты национального чемпионата — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матчи не будут проводиться до 10 апреля.

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