УЕФА предложил перенести Евро на 2021 год из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) предложил представителям клубов и лиг отложить проведение чемпионата Европы. Об этом сообщает журналист New York Times Тарик Панжа в своем Twitter.

Подчеркивается, что решение необходимо ратифицировать национальным футбольным федерациям. УЕФА предложил провести Евро летом 2021 года на фоне угрозы распространения коронавируса.

Об готовящемся переносе Евро 12 марта сообщил французский L'Equipe. По информации The Athletic, союз может потребовать у клубов и лиг 300 миллионов евро в качестве компенсации на покрытие издержек, связанных с переносом турнира.

Ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии. Ранее 17 марта стало известно, что паузу до 10 апреля взяли и клубы Российской премьер-лиги.

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