Иностранных болельщиков пустят на матчи Евро в Петербург

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин в эфире канала «Россия 24» заявил, что иностранных болельщиков пустят на матчи турнира в Петербург.

Сорокин заявил, что вскоре будут подписаны соответствующие документы, которые регламентируют допуск иностранцев в Россию. «На сегодняшний день ситуация развивается позитивно, и мы не видим никаких индикаций, что это может быть иначе. Многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно», — подчеркнул он.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Изначально Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина в городе пройдут семь групповых встреч, а также четвертьфинальный матч 2 июля. Игры пройдут на «Газпром-Арене», вмещающей 68 тысяч зрителей.

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