В Петербурге ограничат продажу алкоголя из-за Евро-2020

В Санкт-Петербурге в период проведения Евро-2020 по футболу будет ограничена продажа алкогольной продукции. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.

В соответствии с принятым городским парламентом законом, данная мера коснется розничной продажи напитков в стеклянной таре в фан-зонах, а также на территориях возле стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове за один день до начала матчей чемпионата и непосредственно в дни их проведения. Планируется, что на территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади, и тематического парка футбола у спортивного комплекса «Юбилейный» ограничения будут действовать с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади, — с 1 июля по 11 июля 2021 года.

По словам представителя губернатора в Законодательном собрании Юрия Шестерикова, в общей сложности ограничения затронут 70 магазинов. «Зоны определены не в виде радиусов, а в виде конкретных территорий, в которые попало в целом 70 магазинов», — уточнил он.

Представитель губернатора подчеркнул, что данное решение не является тотальным запретом на торговлю алкогольной продукцией. Ограничения касаются только торговли такой продукцией в стеклянной таре. В свою очередь спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что основной целью принятого закона является обеспечение безопасности болельщиков и горожан.

«Уверен, что малый и средний бизнес с пониманием отнесется к этому, тем более кафе и рестораны будут работать», — заявил он в ходе брифинга для журналистов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.