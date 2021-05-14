УЕФА запретил трек Моргенштерна в плейлисте Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащие нецензурные выражения, из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала формирование плейлистов, с требованием немедленно удалить соответствующие песни. Организация принесла извинения за нарушение и пообещала предпринять соответствующие шаги, чтобы подобное больше не повторилось.

Моргенштерн был единственным представителем России в плейлисте Евро-2020. Совместный с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap трек рэпера называется Leck. В нем присутствует нецензурная лексика.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

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