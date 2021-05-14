Шлеменко отреагировал на исключение трека Моргенштерна из плейлиста Евро-2020

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко отреагировал на исключение трека рэпера Моргенштерна из плейлиста чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен похвалил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и назвал его решение правильным. «Думаю, это начало конца. В наших силах собраться и сказать "нет" грязи», — добавил Шлеменко.

О запрете трека стало известно ранее в пятницу, 14 мая. Моргенштерн был единственным представителем России в плейлисте Евро-2020. Совместный с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap трек рэпера называется Leck. В нем присутствует нецензурная лексика.

В марте этого года Шлеменко назвал Моргенштерна чертом и бесом. Кроме того, он призывал запретить концерты исполнителя.