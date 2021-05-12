Шлеменко отреагировал на выпад Нового Хабиба

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко отрегаировал на выпад шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, также известного как Новый Хабиб. Пост доступен в Instagram.

36-летний Шлеменко продемонстрировал подписчикам комментарий Чимаева, который пошутил над репликой самого спортсмена, который заявил о готовности выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Много не пей, Коля. Это плохо для здоровья», — написал Чимаев. Другой боец из Чечни Альберт Дураев предложил отключить Шлеменко интернет.

«Иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит, но интересно ваше мнение друзья», — отметил россиянин. Он также призвал подписчиков не оскорблять Чимаева и Дураева.

Шлеменко поднимал тему перехода в UFC еще в январе 2020-го. В частности, он заявил, что способен победить чемпиона организации в среднем весе Исраэла Адесанью.

Шлеменко известен по выступлениям в Bellator, M-1 и RCC. На его счету 60 побед при 13 поражениях.