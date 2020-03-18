Боец Шлеменко заявил о готовности побить чемпиона «мертвого дивизиона» UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко признался, что считает себя фаворитом в возможном противостоянии с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Лютикову.

35-летний россиянин отметил, что считает Адесанью удобным для себя соперником. «В бою с ним я могу себя хорошо показать, а с ребятами, которых вы даже не знаете, могут быть проблемы», — отметил он. Также Шлеменко добавил, что считает дивизион до 84 килограммов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) «мертвым». При этом он подчеркнул, что не стремится попасть в UFC благодаря резким высказываниям.

Адесанья — чемпион UFC в среднем весе. На турнире UFC 248 он одолел кубинца Йоэля Ромеро и защитил титул. Поединок вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов. Многие признали недостаток зрелищности в главном бою турнира.

На счету Шлеменко — 59 побед и 13 поражений. Россиянин известен по выступлениям в Bellator и становился чемпионом организации.

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