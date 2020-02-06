Российский боец Шлеменко отреагировал на призывы Кашина запретить MMA

Российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на призывы журналиста Олега Кашина запретить смешанные единоборства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шлеменко заявил, что единоборства помогают представить российского человека в мире. «Американцы реально не знают, что русские люди, оказывается, не пьют. Во времена Российской империи был Иван Поддубный. По нему смотрели, какие русские сильные», — заявил он.

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Спортсмен выразил мнение, что бойцы MMA никогда не будут использовать навыки в обычной жизни. «Если запретить единоборства, то кто нас будет защищать? Еще есть одно заблуждение: если ты боец — то ты быдло. Это не так. Тот, кто реально имеет навыки, никогда не будет их применять на улице», — подытожил он.

5 февраля Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказался против ММА и заявил, что российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нужно отправить в родное село. Журналист назвал дикостью тот факт, что Россия стала одним из мировых лидеров в смешанных единоборствах.

35-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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