Журналист Кашин призвал запретить ММА и отправить Нурмагомедова в родное село

Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказался против смешанных единоборств (ММА) и заявил, что чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нужно отправить в родное село. Фрагмент передачи опубликован в Telegram-канале радиостанции.

«Хабибу место в родовом селе, а не на арене представлять Российскую Федерацию», — подчеркнул Кашин. Журналист назвал дикостью тот факт, что Россия стала одним из мировых лидеров в ММА. Он призвал запретить единоборства и признался, что сделал бы это, будь у него полномочия.

Зрителей, приходящих на трибуны, Кашин назвал быдлом, которое ждет, когда бойцы разобьют друг друга в кровь. Также журналист выразил желание посадить в тюрьму организаторов турниров. «Где смешанные единоборства, там бандитизм», — счел он.

Нурмагомедов — обладатель пояса UFC в легком весе. Защищать титул он будет 18 апреля, соперником российского бойца станет американец Тони Фергюсон.

Олег Кашин до 2005 года был корреспондентом газеты «Коммерсантъ», позднее сотрудничал с «Известиями» и журналом «Эксперт». Через несколько лет вернулся в «Коммерсантъ», где проработал до 2012 года. С 2016-го живет в Лондоне.

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