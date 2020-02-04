Нурмагомедов сравнил себя с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сравнил с себя с соотечественником Федором Емельяненко, выступающим в тяжелом весе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Он стоял у истоков. Его время прошло в Pride, мое — в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Мы оба достигли больших успехов, но я бы поставил его на первое место», — признался 31-летний Нурмагомедов.

3 февраля 43-летний Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова. Он отметил, что последнему удается использовать свои сильные стороны в октагоне.

19 апреля Нурмагомедову предстоит поединок с американским бойцом Тони Фергюсоном. Для россиянина этот поединок станет третьим, который он проведет в статусе чемпиона UFC в легком весе.

29 декабря 2019-го Емельяненко нокаутировал американца Квинтона Джексона на совместном турнире Bellator и Rizin, который прошел в Токио. Планируется, что российский тяжеловес проведет еще два поединка и завершит карьеру.

Емельяненко — бывший чемпион Pride. Он также выступал в Strikeforce. В настоящий момент россиянин является бойцом Bellator.

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