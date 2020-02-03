Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко оценил выступления соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит ТАСС.

Емельяненко посчитал, что Нурмагомедову необходимо восполнять недостающие моменты в ударной технике рук и ног. Он отметил, что бойцу удается побеждать, используя свои сильные стороны. «Он — чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов», — посчитал спортсмен.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре 2018-го он победил ирландца Конора Макгрегора, защитив пояс чемпиона. Во втором поединке в статусе чемпиона, который прошел в сентябре 2019-го, Нурмагомедов вынудил сдаться американца Дастина Порье. Следующим соперником россиянина станет американский боец Тони Фергюсон.

Нурмагомедов — непобежденный боец, в его активе 28 побед в профессиональной карьере.

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