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Российский боец MMA сравнил силу братьев Емельяненко

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Магомед Исмаилов
Магомед Исмаилов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов сравнил силу братьев Емельяненко. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, Александр сейчас сильнее. Лучшие годы Федора позади, а Александр стал лучше, чем был. Привел себя в порядок», — посчитал Исмаилов. Он назвал печальными отношения между братьями и выразил надежду, что в будущем они смогут наладить общение.

29 декабря Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Квинтоном Джексоном. Поединок завершился в первом раунде.

За день до этого Федор Емельяненко заявил, что считает своего младшего брата «мертвым». В ответ Александр призвал Федора поставить свечку за упокой.

Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride. Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым.

Исмаилов бросил вызов Александру Емельяненко 19 декабря. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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