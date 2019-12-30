Российский боец MMA сравнил силу братьев Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов сравнил силу братьев Емельяненко. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, Александр сейчас сильнее. Лучшие годы Федора позади, а Александр стал лучше, чем был. Привел себя в порядок», — посчитал Исмаилов. Он назвал печальными отношения между братьями и выразил надежду, что в будущем они смогут наладить общение.

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29 декабря Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Квинтоном Джексоном. Поединок завершился в первом раунде.

За день до этого Федор Емельяненко заявил, что считает своего младшего брата «мертвым». В ответ Александр призвал Федора поставить свечку за упокой.

Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride. Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым.

Исмаилов бросил вызов Александру Емельяненко 19 декабря. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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