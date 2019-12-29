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Александр Емельяненко отреагировал на победу брата

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал поединок с участием его брата Федора на турнире Bellator в Японии. Слова спортсмена приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Ходили, наступали друг на друга. По-другому мне никак не прокомментировать данный бой», — признался 38-летний тяжеловес.

Ранее 29 декабря Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Квинтоном Джексоном. Поединок завершился в первом раунде. После боя соперник россиянина признался, что планирует завершить выступление в тяжелом весе.

Накануне поединка в беседе с российским журналистом Федор Емельяненко заявил, что считает своего младшего брата «мертвым». В ответ Александр призвал Федора поставить свечку за упокой.

Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride. Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым.

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