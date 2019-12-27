Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться. Пост спортсмен опубликовал в Instagram.

Емельяненко-младший обратился к родственнику, назвав его Федотом. «Вообще хочу сказать тебе, Федот, рот свой закрой», — заявил боец. Александр попросил Федора забыть его и продолжать молиться «своему богу мамоне». Также он подчеркнул, что знает, каков его брат на самом деле, однако от уточнений воздержался.

26 декабря Федор Емельяненко, рассуждая об отношениях с братом, заявил: «Для меня на сегодняшний день Александр мертв». Он отметил, что при этом молится о том, чтобы его брат «ожил и нашелся». В ответ на это Александр предложил поставить за него свечку.

Отношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора, назвав всех подхалимами и раскритиковав старшего брата за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.

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