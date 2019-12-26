Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.

«Для меня на сегодняшний день Александр мертв», — объявил Емельяненко-старший, отметив, что при этом молится о том, чтобы его брат «ожил и нашелся». Боец призвал его извиниться перед «теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее».

В октябре Александр Емельяненко заверил журналистов, что он помирился с Федором. Он также описал телефонный разговор с родственником, в ходе которого они якобы выяснили отношения.

Отношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора, назвав их подхалимами и раскритиковав старшего брата за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.

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