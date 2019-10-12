Александр Емельяненко захотел выступить на турнире с братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко признался, что готов принять участие в московском турнире Bellator, на котором также планируется поединок с участием его старшего брата Федора. Об этом он рассказал ТАСС.

Bellator собирается провести прощальный бой 42-летнего Федора Емельяненко в Москве. Это станет последним этапом турне с участием тяжеловеса. Сначала он выступит в Японии, затем в Европе.

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О поединке Федора Емельяненко в Японии стало известно 9 октября. Соперником бойца станет американец Квинтон Джексон. Бой состоится 29 декабря. Bellator организует шоу при поддержке местного промоушена Rizin, главой которого является Нобуюки Сакакибара, в прошлом руководивший промоушеном Pride.

Именно в Pride выступали оба брата Емельяненко. В 2017 году между ними разгорелся конфликт. 10 октября Александр Емельяненко рассказал о разговоре с Федором и заверил журналистов, что ссоры между ними больше нет.

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