Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Емельяненко-младший предложил своему родственнику поставить свечку за его упокой. «Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — заявил боец.

Ранее 26 декабря Федор Емельяненко, рассуждая об отношениях с братом, заявил: «Для меня на сегодняшний день Александр мертв». Он отметил, что при этом молится о том, чтобы его брат «ожил и нашелся».

Отношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора, назвав их подхалимами и раскритиковав старшего брата за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.

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