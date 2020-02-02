Отец Нурмагомедова назвал заинтересованного в реванше его сына против Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, из-за чего может состояться бой-реванш его сына против ирландца Конора Макгрегора. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Fight Nights Global.

По мнению Нурмагомедова-старшего, заинтересованным в повторном поединке спортсменов является глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, который хочет заработать денег. Со спортивной же точки зрения реванш не имеет смысла, считает отец Хабиба.

19 января Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын согласится на бой против Макгрегора, если ему заплатят 100 миллионов долларов. Такое предложение отец чемпиона UFC выдвинул после того, как ирландец нокаутировал 36-летнего американца Дональда Серроне.

Макгрегор и Нурмагомедов провели бой в октябре 2018 года. На кону стоял титул чемпиона UFC в легком весе. Российский боец одержал победу в четвертом раунде. До поединка соперники неоднократно обменивались нелицеприятными высказываниями, из-за чего после окончания боя между спортсменами и членами их команд произошла потасовка. В результате Макгрегор и Нурмагомедов были наказаны дисквалификациями, а россиянин к тому же выплатил рекордный в истории UFC штраф в размере 500 тысяч долларов.

Нурмагомедов — непобежденный боец, в его активе 28 побед в профессиональной карьере. На счету Макгрегора 22 победы при четырех поражениях.

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