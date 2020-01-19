Нурмагомедов-старший захотел 100 миллионов долларов за реванш с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, назвал условие проведения реванша между сыном и ирландцем Конором Макгрегором. Слова Нурмагомедова-старшего приводит «Р-Спорт».

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой», — заявил отец спортсмена.

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Ранее 19 января Макгрегор вернулся в ММА после более чем годичного простоя. В главном бою турнира UFC 246 он нокаутировал 36-летнего американца Дональда Серроне. Комментируя итоги поединка, Нурмагомедов-старший отметил, что Серроне нельзя отнести к серьезным спортсменам. До боя глава UFC Дэйна Уайт говорил, что в случае победы Макгрегора он станет одним из главных претендентов на встречу с Нурмагомедовым.

Макгрегор и Нурмагомедов провели бой в октябре 2018 года. На кону стоял титул чемпиона UFC в легком весе. Российский боец одержал победу в четвертом раунде. До поединка соперники неоднократно обменивались нелицеприятными высказываниями, из-за чего после окончания боя между спортсменами и членами их команд произошла потасовка. В результате Макгрегор и Нурмагомедов были наказаны дисквалификациями, а россиянин к тому же выплатил рекордный в истории UFC штраф в размере 500 тысяч долларов.

Нурмагомедов — непобежденный боец, в его активе 28 побед в профессиональной карьере. На счету Макгрегора 22 победы при четырех поражениях.

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