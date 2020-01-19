Макгрегор отметил победу над Серроне походом в ночной клуб

@MMAjunkie / Twitter

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор отметил победу над американцем Дональдом Серроне походом в ночной клуб. Видео с участием спортсмена публикует Twitter MMA Junkie.

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На записи видно, как ирландец танцует в окружении других людей. Вечеринка проходила в клубе Encore Beach Club в Лас-Вегасе. Был ли Макгрегор в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется.

Ранее 19 января Макгрегор нокаутировал Серроне в главном бою турнира UFC 246. Ирландец завершил бой всего за 40 секунд. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырех поражениях.

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