Отец Нурмагомедова ответил на призывы Кашина отправить сына в родное село

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, ответил на призывы журналиста Олега Кашина отправить сына в родное село. Его слова приводит издание «Подъем».

«Это же обычные завистники и хейтеры», — заявил Нурмагомедов-старший. Он посчитал, что завистники пытаются помешать его сыну в подготовке к поединку против американца Тони Фергюсона.

Ранее 5 февраля Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказался против ММА и заявил, что Нурмагомедова нужно отправить в родное село. Журналист назвал дикостью тот факт, что Россия стала одним из мировых лидеров в смешанных единоборствах.

Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Защищать титул он будет 18 апреля, соперником российского бойца станет Фергюсон.

Олег Кашин до 2005 года был корреспондентом газеты «Коммерсантъ», позже сотрудничал с «Известиями» и журналом «Эксперт». Через несколько лет вернулся в «Коммерсантъ», где проработал до 2012 года. С 2016-го живет в Лондоне.

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