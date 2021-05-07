Боец MMA Шлеменко одержал 60-ю победу в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в пятницу, 7 мая, и продлился все три раунда. В итоге судьи единогласно присудили победу россиянину — 30:27.

После боя Шлеменко в своем Instagram подвел итоги встречи. Он назвал победу очень грамотной и уверенной, а также отметил, что эмоционально опустошен. Кроме того он обратился к хейтерам, заявив, что сегодня не их день.

Победа стала для Шлеменко 60-й в карьере в MMA. На его счету также 13 поражений. Сантонс проиграл шестой поединок, в его активе 15 побед.