Шлеменко назвал «Сектор Газа» помойкой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о творчестве группы «Сектор Газа». Его слова приводит Sport24.

Спортсмен назвал исполнителей помойкой и обратил внимание на то, что в 90-е выступление группы не транслировалось по ТВ. «Хоть один телеканал или радиостанция крутили их? Конечно, нет. Это было табу», — заявил он. Боец посчитал, что в отличие от них рэпер Моргенштерн активно появляется на телевидении и получает награды от престижных СМИ.

В марте этого года Шлеменко назвал Моргенштерна чертом и бесом. Кроме того, он призывал запретить концерты исполнителя. C критикой рэпера также выступали Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Магомед Исмаилов.

Шлеменко за карьеру одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.