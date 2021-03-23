Шлеменко назвал Моргенштерна бесом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о рэпере Моргенштерне. Интервью с бывшим чемпионом Bellator опубликовано на YouTube-канале Александра Лютикова.

36-летний спортсмен раскритиковал музыканта. «Взглянув на него, я понял, что это просто черт, бес. Пентаграммы, три шестерки на лице», — заявил он.

Шлеменко не в первый раз жестко высказывается в адрес 23-летнего музыканта. 18 марта он призвал запретить концерты рэпера.

На его счету 59 побед и 13 поражений. Шлеменко известен по выступлениям в Bellator, M-1 Global и Russian Cagefighting Championship, не дрался с декабря 2019-го. Тогда он одержал победу над американцем Дэвидом Бранчем.

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