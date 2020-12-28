Боец Шлеменко обвинил женщин в разводах и призвал их «жертвовать и терпеть»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о положении мужчин и женщин. Его слова приводит «Омск-Информ».

Спортсмен заявил, что в 90 процентах разводов виноваты женщины. Он подчеркнул, что женщина должна показывать детям, что «против главного нельзя вообще открывать ни рот, ничто нельзя делать». «И такую женщину будут уважать и за такую женщину будут готовы жизнь отдать», — отметил Шлеменко.

Боец добавил, что сейчас женщины не понимают этого. «Женщины должны уметь жертвовать, терпеть, помогать разгрузить мужчину», — заключил боец.

14 декабря Шлеменко бросил вызов соотечественнику Магомеду Исмаилову, который победил Ивана Штыркова по прозвищу Уральский Халк на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 115. Он предположил, что Исмаилов может провести бой-реванш с соотечественником Владимиром Минеевым, но вряд ли ему это будет интересно.

Шлеменко за карьеру одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.