Исмаилов подарил главе АСА куклу вуду с топором в голове и объяснился

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов после победы над соотечественником Иваном Штырковым подарил главе Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексею Яценко куклу вуду с топором в голове. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Исмаилов заявил, что это его ответ на аналогичный подарок от Яценко. «У нас без иголок, у нас с топорами куклы вуду. Возможно, та кукла не от Алексея Яценко мне пришла. Возможно. Но он ее представил», — объяснил боец.

По словам Исмаилова, он спокойно реагирует на такие подарки, но его родных это испугало. «Они тяжело это перенесли, целая суета была. Одно дело надо мной так пошутить, другое — над моими родными. Это небольшая ответная реакция — с топором в голове», — заключил спортсмен.

Ранее 14 декабря вызов Исмаилову бросил другой российский боец ММА Александр Шлеменко. Спортсмен предположил, что Исмаилов также может провести бой-реванш с соотечественником Владимиром Минеевым, но вряд ли ему это будет интересно.

Бой между Исмаиловым и Штырковым прошел в Москве 13 декабря. Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.

Исмаилов провел 22 поединка в карьере. На его счету 19 побед, два поражения. Кроме того, его поединок против Минеева завершился вничью.