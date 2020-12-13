Магомед Исмаилов победил Уральского Халка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым (Уральским Халком). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой проходил в Москве и возглавил турнир ACA 115. Противостояние продлилось все три раунда. По итогам 15 минут боя победителем единогласным решением судей был признан Исмаилов.

В июле Исмаилов одержал громкую победу над тяжеловесом Александром Емельяненко. Несмотря на разницу в габаритах и в весе, российскому бойцу удалось нокаутировать ветерана Pride.

Исмаилов провел 22 поединка в карьере. На его счету 19 побед, два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. Тогда россиянин дрался с соотечественником Владимиром Минеевым.

Штырков одержал 17 побед и потерпел два поражения. У спортсмена был контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Однако соглашение было разорвано, и россиянин так и не провел под эгидой промоушена ни одного поединка.