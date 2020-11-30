Исмаилов рассказал о беспокойстве перед боем с Уральским Халком

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов рассказал о беспокойстве перед поединком с Иваном Штырковым, имеющим прозвище Уральский Халк. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, все вокруг слишком часто говорят, что он фаворит боя. «Чем больше так говорят, тем больше меня убивают в зале. Я замучился. Не считаю себя фаворитом», — добавил Исмаилов. Боец также отметил, что итог их встречи со Штырковым будет непредсказуемым.

Поединок пройдет в полутяжелом весе и станет главным событием турнира Absolute Championship Akhmat 115. Бой состоится 13 декабря в Москве.

На счету 34-летнего Исмаилова 14 побед, три поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Последний поединок он провел против Александра Емельяненко, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.

В активе 31-летнего Штыркова 16 побед при одном поражении. В июне Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт со спортсменом после сдачи им положительной допинг-пробы.