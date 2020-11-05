Исмаилов объяснил критику в адрес Собчак

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов объяснил критику в адрес журналистки Ксении Собчак. Его слова приводит Sport24.

Исмаилов посчитал, что Собчак, поддерживая действия президента Франции Эммануэля Макрона, оскорбляет чувства мусульман. «Мне хотелось показать ей свободу слова, которой ей так не хватает, по всей видимости. Главное, я ее оскорбил. Она ведь этого хотела», — заявил он, добавив, что выступил бы с критикой и в адрес Макрона, если бы знал, что тот его услышит.

28 октября Исмаилов обратился к Собчак, которая поддержала президента Франции, подвергшего критике ислам из-за убийства учителя. Тогда он назвал журналистку «грязным тупым животным».

16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник Абдулах Анзоров убил его и обезглавил. Террориста застрелили полицейские. После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии.