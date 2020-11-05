Исмаилов назвал условие для возвращения Нурмагомедова в спорт

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресса» назвал условие для возвращения соотечественника Хабиба Нурмагомедова в спорт.

«Мне кажется, что 29-0 — это подходящее продолжение. Сказать, что он возвращается на один бой, и это уже будет 30-0», — заявил Исмаилов. Он посчитал, что таким возвращением Нурмагомедов заработает больше, чем за два своих последних противостояния в совокупности.

После победы над американцем Джастином Гейджи и третьей защиты титула чемпиона легкого дивизиона Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он заявил, что решение уйти из спорта далось ему очень тяжело, так как он тренируется всю жизнь. Боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Спортсмен стал лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках в ММА.