Глава UFC отказался считать вакантным титул Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что пояс чемпиона в легком весе по-прежнему занят закончившим карьеру российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводятся в Twitter ESPN MMA.

Уайт заявил, что эмоциональное состояние Нурмагомедова после победы над американцем Джастином Гейджи было нестабильным, поэтому он еще может вернуться в спорт. «Хабиб был суперэмоциональным после этого боя. У меня есть чувство, что он вернется. Поэтому в ближайшем будущем не планируется боев за вакантный титул», — отказался глава UFC.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Нурмагомедов заявил, что решение уйти из спорта далось ему очень тяжело, так как он тренируется всю жизнь. Боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.