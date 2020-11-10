Уральский Халк объяснил решение подраться с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк объяснил решение подраться с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Его слова приводит RT.

Штырков заявил, что главное для него — спортивная составляющая, а не деньги. «Магомед сейчас на хайпе. Грех отказываться от возможности сразиться с ним. Еще один шанс доказать все тем, кто в меня не верит», — посчитал спортсмен.

Ранее 10 ноября президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что поединок Штыркова и Исмаилова пройдет 13 декабря. Он подчеркнул, что организация намерена согласовать присутствие на арене зрителей. Турнир ACA 115 пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Штырков известен по выступлениям в RCC, Rizin. Он заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), но не провел под эгидой организации ни одного поединка. Спортсмен был уличен в применении запрещенных препаратов. В активе тяжеловеса 17 побед при одном поражении.

На счету 34-летнего Исмаилова 14 побед, три поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Последний поединок он провел против Александра Емельяненко, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.