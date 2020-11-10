Стала известна новая дата боя Исмаилова с Уральским Халком

Поединок между бойцами смешанного стиля (MMA) Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, также известным, как Уральский Халк, был перенесен. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что поединок Штыркова и Исмаилова пройдет 13 декабря. Промоушен сдвинул дату турнира на один день. Также функционер подчеркнул, что организация намерена согласовать присутствие на арене зрителей. Турнир ACA 115 пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

13 октября было объявлено, что следующим соперником Исмаилова станет Штырков. Последний известен по выступлениям в RCC, Rizin. Российский тяжеловес даже заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), но не провел под эгидой организации ни одного поединка. Спортсмен был уличен в применении запрещенных препаратов. В активе тяжеловеса 17 побед при одном поражении.

На счету 34-летнего Исмаилова 14 побед, три поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Последний поединок он провел против Александра Емельяненко, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.