Шлеменко бросил вызов Исмаилову

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко бросил вызов соотечественнику Магомеду Исмаилову, одержавшему победу над Иваном Штырковым по прозвищу Уральский Халк на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 115. Его слова приводит ТАСС.

Шлеменко предположил, что Исмаилов может провести бой-реванш с соотечественником Владимиром Минеевым, но вряд ли ему это будет интересно. «Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — заявил спортсмен.

Ранее 14 декабря Штырков назвал причину поражения от Исмаилова. По словам бойца, ему не хватило уверенности в себе.

Бой между Исмаиловым и Штырковым прошел в Москве 13 декабря. Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.

Исмаилов провел 22 поединка в карьере. На его счету 19 побед, два поражения. Один из его поединков, с Минеевым, завершился вничью. Шлеменко за карьеру одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.