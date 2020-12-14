Исмаилов обратился к Нурмагомедову после победы над Уральским Халком

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов после победы над соотечественником Иваном Штырковым (Уральским Халком) обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит Sport24.

Исмаилов поздравил Нурмагомедова с успешным завершением карьеры. «Я всегда мечтал, чтобы великие спортсмены, Тайсон, Али, Рой Джонс, уходили непобежденными на пике», — заметил боец.

Он добавил, что не хотел поздравлять Нурмагомедова сразу, а ждал, когда к нему окажется приковано все внимание. «Хотел, сидя на пресс-конференции после своей победы, сказать: "Хабиб, ты настоящий мужчина. Ты молодец, я тебя от души поздравляю. Респект тебе братский"» — заявил Исмаилов.

После победы Исмаилов попросил прощения у Штыркова за нанесенные травмы. Он подчеркнул, что у самого болит голова.

Бой между Исмаиловым и Штырковым прошел в Москве 13 декабря. Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.

Исмаилов провел 22 поединка в карьере. На его счету 19 побед, два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. Тогда россиянин дрался с соотечественником Владимиром Минеевым.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.