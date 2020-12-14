Уральский Халк назвал причину поражения от Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк назвал причину поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 115. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По словам Штыркова, ему не хватило уверенности в себе. «Если бы я приблизительно знал, на что способен, верил в это, то показал бы себя еще лучше», — заметил спортсмен.

Он добавил при этом, что доволен собой. «Но можно еще лучше — буду стараться. Мы с тренером провели такую работу, в которую я даже не поверил», — заключил Штырков.

После поединка Исмаилов обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Он поздравил соотечественника с успешным завершением карьеры.

Бой между Исмаиловым и Штырковым прошел в Москве 13 декабря. Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.

Исмаилов провел 22 поединка в карьере. На его счету 19 побед, два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. Тогда россиянин дрался с соотечественником Владимиром Минеевым.