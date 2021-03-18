Боксер Лебедев назвал Моргенштерна отбросом общества

Российский боксер Денис Лебедев подверг критике рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал исполнителя отбросом общества и выразил сожаление, что молодежь берет с него пример. О также отметил, что в вопросе отношения к Моргенштерну полностью поддерживает бойца смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко, который призвал запретить концерты исполнителя.

Россиянин раскритиковал Моргенштерна ранее в четверг, 18 марта. По мнению Шлеменко, творчество рэпера разлагает детей.

Лебедев объявил об уходе из спорта 11 июля 2019 года. Он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

Последний раз боксер выходил на ринг в ноябре 2018-го, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету россиянина 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.