Российский боксер Александр Поветкин предостерег россиян от употребления алкоголя. Его слова приводит РИА Новости.

Поветкин заявил, что не пьет уже более десяти лет, поэтому откажется даже от бокала шампанского в новогоднюю ночь. «Я понял, что для меня это не нужно. Обратите внимание: многие нехорошие поступки совершаются в состоянии опьянения и одурманивания», — добавил он. Спортсмен также похвалил российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко за активную антиалкогольную кампанию.

Шлеменко выступает против употребления алкоголя и наркотиков. Он заявлял, что причиной поражений Александра Емельяненко является злоупотребление спиртными напитками, а также требовал показательного дела против актера Михаила Ефремова, севшего пьяным за руль.

Поветкин — обладатель пояса временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также почетного пояса WBC Diamond. На его счету 36 побед, 25 из которых — нокаутом, два поражения и одна ничья.