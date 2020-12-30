Поветкин оценил вероятность проведения боя с Усиком

Российский боксер Александр Поветкин оценил вероятность проведения боя с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит РИА Новости.

Поветкин назвал Усика хорошим и сильным боксером, однако отказался драться с ним. «Разве больше не с кем? У нас с ним отличные приятельские отношения», — добавил боксер.

О возможной встрече Усика и Поветкина сообщалось в августе этого года. Отмечалось, что Всемирный боксерский совет (WBC) готов одобрить бой. Тогда же глава компании «Мир бокса» и промоутер Поветкина Андрей Рябинский заявил, что спортсмены очень хорошо общаются и уважительно относятся друг к другу, в связи с чем они не смогут выяснять отношения на ринге.

Поветкин — обладатель пояса временного чемпиона мира по версии WBC, а также почетного пояса WBC Diamond. На его счету 36 побед в карьере, 25 из них — нокаутом. Усик занимает второе место в рейтинге WBC, уступая Деонтею Уайлдеру. Он непобежденный боксер — в его активе 17 побед на профессиональном ринге.