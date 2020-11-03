Реванш Поветкина с Уайтом перенесут из-за коронавируса у россиянина

Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказал представитель спортсмена Андрей Рябинский.

По словам промоутера, россиянин находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем. Болезнь у тяжеловеса протекает «умеренно, без критических осложнений».

Рябинский отметил, что из-за коронавируса бой-реванш Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, будет перенесен.

22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Спортсмен одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.