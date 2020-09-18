Боксер Лебедев допустил летальный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксер Денис Лебедев сделал прогноз на бой-реванш россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает News.ru.

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По мнению спортсмена, поединок может закончиться для Уайта летальным исходом, так как он совсем недавно пережил тяжелый нокаут. «Я в шоке с его команды, которая решила устраивать реванш так рано. Видимо, деньги многое решают», — отметил Лебедев.

Россиянин добавил, что в повторном поединке спортсменов ставит на Поветкина. Вероятность победы соотечественника боксер оценивает в 55 процентов.

30 августа Уайт похвалил Поветкина и заявил о желании провести бой-реванш. Поединок должен состояться 21 ноября.

22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Спортсмен одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.