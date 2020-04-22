Боксер Лебедев рассказал о поддержке от Путина

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после поединка с представителем Панамы Гильермо Джонсом в 2013 году. Его слова приводит RT.

«Когда был в больнице, позвонил президент Путин. Владимир Владимирович поддержал меня, сказал: "Молодец, мы видели, что ты сражался до конца. Если что-то нужно, поможем"», — вспомнил Лебедев. По его словам, на следующий день к нему приехал человек, который помог в ходе реабилитации.

Поединок между Лебедевым и Джонсом состоялся в Москве в мае 2013 года. Тогда российский боксер потерпел поражение. Позже в допинг-пробе панамского спортсмена были обнаружены запрещенные препараты, и поединок был признан несостоявшимся.

На счету Лебедева 32 победы и три поражения. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019-го и проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей. Россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

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