Боксер Лебедев призвал запретить телевидение в России

Российский боксер Денис Лебедев призвал запретить телевидение в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лебедев, на данный момент работающий депутатом в городском округе Чехов, пожалел о том, что запрет не входит в его компетенцию. Он рассказал, что был шокирован рекламой жвачки. «Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится», — высказал мнение спортсмен.

Лебедев объявил об уходе из спорта 11 июля, однако позже принял решение вернуться на ринг. Он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету россиянина 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!