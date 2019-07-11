Ушедший из спорта Лебедев назвал лучшие моменты карьеры

Объявивший об уходе из спорта российский боксер Денис Лебедев назвал самые запоминающиеся моменты в карьере. Его слова приводит RT.

Лебедев заявил, что лучшими боями он считает победы над Роем Джонсом и Джеймсом Тони. «Это только так говорят, что у боксеров отбитая голова. На самом деле, мы самые умные люди. Потому что постоянно думаем и очень быстро принимаем решения», — отметил он.

Лебедев объявил об уходе из спорта ранее 11 июля. Он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

Последний раз боксер выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету россиянина 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.

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