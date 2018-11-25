Боксер Лебедев нанес американцу первое поражение в карьере

Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в тяжелом весе, одержал победу над американцем Майком Уилсоном. Поединок прошел в рамках боксерского вечера в Монте-Карло, сообщает «Интерфакс».

Бой длился 12 раундов. Решением судей победа была присуждена 39-летнему россиянину.

Это второй бой Лебедева в нынешнем году. В сентябре во время поединка в Челябинске он отправил в нокаут представителя Турции Хизни Алтункая.

Всего на счету российского боксера 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.

Майкл Уилсон в свою очередь потерпел первое поражение в карьере (19 боев).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!