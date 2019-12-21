Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз

Российский боксер Денис Лебедев уступил южноафриканцу Табисо Мчуну и допустил, что прекратит выступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин проиграл Мчуну в бою за пояс чемпиона Silver в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Победу южноафриканец одержал единогласным решением судей.

40-летний Лебедев заявил, что поединок с южноафриканцем может оказаться последним в его карьере. «Возможно, это звонок, что нужно дать дорогу молодым. Есть в жизни много других серьезных дел. Я сделал, что смог. Наверное, не буду продолжать», — отметил российский спортсмен.

В июле тяжеловес объявил о завершении карьеры. До поединка с Мчуну он бился в ноябре 2018-го.

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