Поветкина сравнили с молодым Тайсоном

Бывший российский боксер Денис Лебедев сравнил Александра Поветкина с американским боксером Майком Тайсоном в молодости. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен назвал красотой бой россиянина против Диллиана Уайта. Отдельно Лебедев отметил удар, который привел к нокауту британца. По словам боксера, в той ситуации все было сделано как по учебнику. Действия Поветкина россиянин посчитал ярким проявлением советской боксерской школы.

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Ранее 23 августа Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда, а уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног. Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

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